Стал известен новый режим работы республиканской больницы Коми

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Борис Александров рассказал о новом режиме работы КРБ. По его словам, с ограничениями по госпитализации жителям региона теперь сталкиваться не придется.

- В период эпидемии те пациенты, которые нуждались в срочном лечении, направлялись в иные медучреждения республики, а также в федеральные клиники. Мы приложили максимум усилий, чтобы ни один вид помощи в прошлом году из-за распространения коронавируса не выпал. Все они были возмещены, - сказал он.

Борис Александров также добавил, что с переходом КРБ в плановый режим работы (с апреля текущего года) пациенты смогут ложиться на хирургические операции и получать остальные виды медицинской помощи, в том числе – высокотехнологичные.

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