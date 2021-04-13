В Коми пьяный мужчина украл у пенсионерки всю еду

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд
Фото: Архив "КП"
В Усть-Вымском районе Коми пенсионерка стала жертвой пьяного мужчины. Местный житель в ночное время, воспользовавшись отсутствием соседки-пенсионерки, залез через форточку в ее квартиру, поел, после чего забрал оставшиеся продукты и унес с собой. Найти мужчину удалось по отпечаткам его пальцев на ноже, с помощью которого он открывал форточку.
Вину в содеянном злоумышленник признал. Известно, что он неоднократно был судим за совершение хищений.
Теперь 38-летний мужчина ждет решение суда, которое определит его дальнейшую судьбу.
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