В Коми телефонный мошенник выманил 2 млн рублей у пенсионерки

В Усть-Вымском районе вынесен приговор телефонному мошеннику Фото: архив "КП"

Пенсионерка из Усть-Вымского района стала жертвой телефонных мошенников. Женщина отдала 37-летнему жителю Ленинградской области 2 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина и его сообщники летом 2019 года неоднократно звонили 80-летней жительнице Микуня и, представляясь работниками различных государственных органов, убеждали ее совершать переводы, якобы необходимые для получения компенсационных выплат за поставку некачественных товаров. Введенная в заблуждение пенсионерка перевела мошенникам свыше 2 млн рублей.

Житель Ленинградской области был задержан сотрудниками полиции, уголовные дела в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

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