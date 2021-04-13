В Сыктывкаре скончался заслуженный строитель Леонид Трапер

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Заслуженный строитель РСФСР и почетный гражданин Сыктывкара Леонид Трапер скончался на 87-ом году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Трапер Леонид Семенович – инженер-строитель, организатор производства. Награжден медалями СССР, а также серебряной медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР. Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, Заслуженный строитель РСФСР. За активное участие в строительстве образовательных учреждений награжден знаком «Отличник народного образования».

– От лица администрации города Сыктывкара и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью Леонида Семёновича. Это большая потеря для Сыктывкара, при его активном участии построены десятки социальных учреждений, жилых домов и объектов инфраструктуры, – отметила глава администрации Наталья Хозяинова.

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