В Коми юридические лица задолжали 436 миллионов за вывоз мусора

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По данным на 1 апреля общая задолженность юридических лиц в Коми перед региональным оператором по обращению с ТКО более 436 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора.

Региональный оператор Севера продолжает системно взыскивать долги с юридических лиц, отказывающихся оплачивать предоставленную им коммунальную услугу по обращению с ТКО. При этом стоит отметить, что доводы: «я не куда не обращался, у меня нет договора на бумажном носителе, значит можно не платить» - судом не принимаются, так как в случае не заключения или отказа от заключения договора в силу вступает типовой договор на оказание услуг по обращение с ТКО.

Оплачивать услугу по обращению с ТКО придется с ноября 2018 года (с начала работы регионального оператора) или же со дня образования организации, если это произошло в период, когда регоператор уже работал.

Общество с ограниченной ответственностью «Амур» теперь вынуждено по решению суда не только оплатить предоставленную услугу по пяти объектам в Сыктывкаре, среди которых есть торговый центр, производственные базы и досуговый центр, но выплатить пени, а это около 40 тысяч рублей, оплатить госпошлину в размере 11 тысяч рублей, расходы на юриста и прочие судебные расходы.

Предприятие готово к сотрудничеству и решать подобные споры не доводя ситуацию до судов, предоставляя возможность провести реструктуризацию задолженности, однако, для этого организациям необходимо выйти из категории, так называемых молчунов. В противном случае должникам придется оплачивать не только долги за вывоз ТКО, но и значительный размер пеней, штрафов и судебных издержек.

По данным на 1 апреля 2021 года общая задолженность юридических лиц в Республике Коми перед региональным оператором по обращению с ТКО более 436 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Лидером по задолженности являются сыктывкарские предприниматели с общей суммой долга более 163 миллиона. Непочетное второе месте в списке должников Воркута с суммой долга 75 миллионов рублей.

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