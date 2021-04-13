В Коми экс-начальнице почты дали условный срок за кражу 200 тысяч

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сысольском районе бывший начальник отделения почтовой связи признана виновной в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2020 году женщина присвоила вверенные ей наличные денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму более 200 тысяч рублей. Этими средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

В ходе расследования обвиняемая признала вину в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно с полуторагодовым испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

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