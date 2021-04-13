В Коми должник выдавал себя за брата-близнеца

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми

В Печоре в отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина 67 тысяч рублей задолженности по кредиту. Как следовало из ответов регистрирующих органов, к 32 годам мужчина имущества не нажил, официальной работы не имеет, на учете в Центре занятости населения не состоит.

Судебные приставы неоднократно выходили по месту регистрации должника, но дома или никого не было, или дверь открывал мужчина, предъявлял паспорт на имя брата-близнеца разыскиваемого должника и утверждал, что его ближайший родственник уехал из города в неизвестном направлении. Чтобы найти печорца, был объявлен исполнительный розыск.

В результате проведенных разыскных мероприятий тайное стало явным: судебные приставы установили, кто все-таки перед ними, отобрали у должника объяснение о месте получения дохода, о наличии имущества и причинах неисполнения решения суда. Розыскное дело прекращено.

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