В Коми осудили печника, из-за которого погиб ребенок под руинами камина

Маленький ребенок погиб в результате обрушившегося камина Фото: архив "КП"

В Усть-Вымском районе подошло к концу громкое дело о смерти маленького ребенка, который погиб в результате падения на него камина. Виновным в его смерти был признан 47-летний печник из Сыктывкара, который проводил работы. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, суд установил, что два года назад мужчина, не имевший специального образования по профессии «печник», за денежное вознаграждение выполнил работу по облицовке кирпичом каминной печи и установке арочного свода в дачном доме в селе Вогваздино Усть-Вымского района. Работы были проведены с нарушениями и грубыми ошибками, которые и привели к трагедии.

- В результате допущенных им нарушений технологии производства работ в мае 2020 года произошло обрушение кирпичей арочного свода и части облицовки каминной печи на двоих малолетних детей, игравших на полу в комнате дома. Один из детей от полученных травм скончался, - рассказали в прокуратуре.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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