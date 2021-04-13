За сутки в Сыктывкаре 23 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 13 апреля, в Сыктывкаре зафиксировали 23 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

На сегодняшний день выздоровели 41 276 человек, 59 из них – за последние сутки. Всего в Коми зафиксировали 42452 случая заболевания коронавирусом. За сутки заболели 60 человек.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 23 случая, Воркуте – 9, – говорится в сообщении.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 1285 человек. За последние сутки с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока сняли 141 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались трое пациентов, а за весь период пандемии – 839.

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