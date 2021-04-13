В Коми закрыли еще 21 ледовую переправу

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В Республике Коми запрещено пользование еще 21 автомобильной ледовой переправы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Печоре закрыли две автомобильные переправы. Они проходят через реки Б.Аранец и Б.Сыня. Еще 19 переправ закрыли в Усть-Цилемском районе.

Итого, на сегодняшний день в Республике Коми уже закрыты 82 ледовые переправы, продолжают функционировать еще 20 ледовых переправ, в том числе автомобильных - 19 и пешеходных – 1, говорится в сообщении.

Инспекторы ГИМС призывают пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами и соблюдать требования безопасности.

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