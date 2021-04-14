ОРВИ продолжает бушевать в Коми: на карантин закрыли 5 детсадов

Гриппа в этом году так и не было выявлено в Коми ни одного случая. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Число заболевших ОРВИ в Коми растет с каждой неделей. Как и доля детей среди них.

За прошедшую неделю, 5 – 11 апреля, за медицинской помощью обратилось 7502 человека, 66,7% составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Гриппа в этом году так и не было выявлено ни одного случая. Напомним, гриппа в этом году нет не только в Коми. Эксперты удивлены: «Коронавирус более гостеприимный, а грипп худенький, бедный и убежал».

За неделю в 11 муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был полностью приостановлен учебный процесс в одной школе, воспитательный процесс – в 5 детских дошкольных учреждениях; частично приостановлен учебный процесс в 28 классах 13 СОШ, воспитательный - в 21 группе 15 ДОУ.

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