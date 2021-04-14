Сыктывкарский суд оставил за решеткой убийцу из ОПГ «Ифы-Козлова»

Фото: объединенная пресс-служба судов Коми

Сыктывкарский городской суд продлил до 15 мая 2021 года срок содержания под стражей Е.И.Скатова, обвиняемого в совершении убийства в составе организованной группы «Ифы-Козлова», сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Напомним, Скатов обвиняется в совершенном в 2008 году участниками воркутинской банды «Ифы-Козлова» убийстве Ивана Топчиева, который являлся активным членом конкурирующей преступной группировки «Шеверевские».

В мае 2008 года исполнители, вооруженные пистолетами с глушителями, через окно проникли в квартиру, где проживал Иван Топчиев, и когда тот вернулся, произвели в него множественные выстрелы, в том числе в голову. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

В декабре 2020 года производство по уголовному делу прошлых лет было возобновлено. Вячеслав Чижинок и Евгений Скатов задержаны.

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