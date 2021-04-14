Эффективность главы Коми будут рассчитывать по новым правилам

Фото: архив КП

В России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ включает 38 методик. Учитываются ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона, уровень безработицы и бедности в регионе.

Методику также дополнили критериями, которых не было в предыдущей версии документа, утверждённой в 2019 году. Речь идёт, в частности, об уровне вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, «цифровой зрелости» госорганов.

При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра, сообщают на сайте кабмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменения в законах в апреле коснутся каждого жителя Коми

Пенсии, водительские права, программное обеспечение на технике, выплаты на детей, сигареты... (подробности)