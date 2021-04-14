Жительница Коми воспользовалась маткапиталом и лишила детей права на жилье

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Жительница Сыктывдинского района попала под пристальный взгляд прокуратуры. Женщина подозревается в махинациях с материнский капиталом.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 32-летняя местная жительница еще в октябре 2015 года получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал после рождения второго ребенка. В апреле 2019 года на средства маткапитала приобретена комната в городе Сокол Вологодской области, где она думала жить вместе с детьми. Перед приобретением объекта недвижимости женщина дала письменное обязательство оформить доли своих детей в праве собственности на данную комнату.

Между тем, прокуратура Сыктывдинского района при содействии Усть-Кубинской прокуратуры Вологодской области установила, что на данную комнату оформлено лишь единоличное право матери. Свое бездействие, продолжавшееся после покупки комнаты на протяжении практически двух лет, женщина объяснила юридической безграмотностью. По итогам проверки женщине был предоставлен двухмесячный срок для исполнения своего обязательства в добровольном порядке, однако она его не исполнила.

- По этой причине прокуратура обратилась в суд о возложении на женщину обязанности определить доли несовершеннолетних детей в праве общей долевой собственности на квартиру, приобретенную с использованием средств материнского капитала, и зарегистрировать их права, - уточнили в ведомстве.

Рассмотрение иска находится на контроле районной прокуратуры.

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