Мошенники украли у двух сыктывкарок почти 48 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у двух жительниц Сыктывкара почти 48 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, сыктывкарка 1960 года рождения разместила на «Авито» объявление о продаже мужского костюма за 8 тысяч рублей. Покупательница, ответившая на объявление пояснила, что живет в Кирове и деньги перечислит на карту. Вскоре незнакомка прислала фотографию скриншот чека об оплате через «Авито». Чтобы получить деньги, жительнице Коми предложили ввести реквизиты банковской карты и скинули ссылку, пройдя по которой, якобы, можно убедиться в оплате товара.

Перейдя по ссылке, заявительница подтвердила платеж, сообщив код банковской операции, пришедший в СМС. После этого на телефон ей пришло сообщение о списании более 8 100 рублей. «Кировчанка» пояснила, что эти деньги, якобы, необходимо заморозить как эквивалентную сумму покупки, после чего они вернутся. Прождав два часа, женщина догадалась, что попала в руки мошенников.

В аналогичной ситуации оказалась и другая жительница столицы Коми 1980 года рождения. На «Авито» она подыскивала собаку породы шпиц. Вскоре женщина позвонила по одному из объявлений и договорилась с мужчиной-заводчиком собак о покупке такого щенка за 19 тысяч рублей. Тот потребовал продолжить переговоры через мессенджер и прислал ей видеозапись щенков. Он пояснил: если оплатить заказ немедленно, питомца в течение трех часов доставит курьер.

Потерпевшая перешла по рекомендованной ссылке и ввела в специальные окошки все данные карты. Подтвердив первый платеж в сумме 19 760 рублей с комиссией, сыктывкарка получила еще один код с номера 900. Она решила, что платеж не прошел, и ввела код повторно. Таким образом, с карты было списано 39 520 рублей. Сразу после этого банк счел операции подозрительными и заблокировал счет. Связаться с продавцом заявительница после этого не смогла. В итоге она потеряла и личные сбережения, и кредитные средства. По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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