В Коми мужчина попал под колеса иномарки и впал в кому

В Воркуте пешеход впал в кому после наезда иномарки Фото: Архив "КП"

Жуткая авария произошла накануне в Воркуте. Там под колесами Toyota RAV4 оказался местный житель. Известно, что мужчина переходил дорогу в неположенном для этого месте.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Коми, кроссовер наехал на пострадавшего на Транспортной улице в 20:30 вечера. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали пешехода. У мужчины была диагностирована серьезная травма головы.

Сообщается, что сейчас воркутинец находится в коме второй степени. Его личность до сих пор не установлена, никаких документов при нем не было.

По данному факту начато разбирательство.

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