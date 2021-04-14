В селах Коми открывают ранее закрытые госаптеки

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

По поручению министра здравоохранения Коми Бориса Александрова в сельской местности ведется работа по восстановлению ранее закрытых аптек и аптечных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

На сегодня сеть насчитывает 57 аптек и аптечных пунктов во всех 20-ти городах и районах. В составе предприятия и многопрофильный складской комплекс. Основная деятельность Госаптек – это реализация лекарств, медицинских изделий, парафармацевтической продукции и других товаров аптечного ассортимента.

В настоящее время продолжается модернизация материально-технической базы. Приводятся в надлежащее состояние подразделения. Речь о текущих ремонтах помещений, ремонте кровель, обновлении компьютерного оборудования, замены холодильного и торгового оборудования.

Кроме того, продолжается начатое в прошлом году восстановление ранее закрытых аптечных подразделений на территории республики. В 2020 году были восстановлены аптеки в двух селах: Зеленец Сыктывдинского района и Подзь Койгородского района, а также аптечный пункт в поселке Дальний Ухтинского района. В этом году уже заработали аптечные пункты в селах Спаспоруб и Ношуль Прилузского района. В планах открытие «точек» в поселке Синдор Княжпогостского района и в селе Усть-Вымь Усть-Вымского района.

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