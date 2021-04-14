Прощание с Леонидом Трапером состоится 15 апреля

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Прощание с заслуженным строителем РСФСР и почетным гражданином Сыктывкара Леонидом Трапером состоится в четверг, 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Траурная церемония пройдет с 10.30 до 11.30 по адресу улица Советская, 2/3. Напомним, заслуженный строитель РСФСР и почетный гражданин города Сыктывкара скончался вчера в ночь с понедельника на вторник на 87-ом году жизни. Вчера глава администрации Наталья Хозяинова выразила свои соболезнования.

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