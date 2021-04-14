В Коми ребенка-инвалида лишили двухразового бесплатного питания

Ребенок не получал еду, положенную ему законом Фото: Архив "КП"

В поселке Нижняя Омра женщина обратилась в прокуратуру, заявив, что права его ребенка с инвалидностью были ущемлены. Чтобы разобраться в ситуации, было решено провести проверку, которая подтвердила слова озабоченной матери.

Оказалось, что в периоды обучения на дому ребенок-инвалид вопреки требованиям закона не обеспечивался бесплатным двухразовым питанием

По итогам проверки прокуратура внесла представление в управление образования администрации муниципального района. Также принесены протесты на приказы директора основной общеобразовательной школы.

- Они регламентируют вопросы организации питания в школе, нормативы денежных средств на питание обучающихся, организации индивидуального обучения больных детей на дому, поскольку в этих приказах предусматривалось обеспечение двухразовым питанием учеников с ограниченными возможностями здоровья исключительно в дни посещения занятий в школе, без учета дней дистанционного обучения или обучения на дому, - уточнили в прокуратуре.

Фактическое устранение нарушений и восстановление прав ребенка-инвалида находится на контроле прокуратуры Троицко-Печорского района.

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