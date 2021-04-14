В Коми родители первенца могут рассчитывать на выплату в 150 тысяч рублей

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В Коми продолжает действовать программа выдачи регионального семейного капитала. Его размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей. Этот сертификат предоставляется исключительно за счет бюджета республики абсолютно всем семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Потратить средства можно на несколько целей:

- погасить ипотечный кредит;

- направить на образование ребенка;

- оплатить медицинские услуги, которые понадобились на лечение первенца;

- сделать ремонт или перепланировку дома.

Также добавим, что семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тысяч рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.

По данным Минтрудсоц РК, за первых три месяца 2021 года сертификаты на РСК получили 505 семей, воспользовались средствами регионального капитала при рождении первого ребенка 238 получателей этой меры поддержки. Расходы бюджета республики на эти цели за 1 квартал текущего года составили около 30 млн рублей.

За получением сертификата на региональный семейный капитал при рождении первого ребенка можно обратиться в Центр соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания, или в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми. Сделать это можно в удобный для семьи период: сразу после рождения ребенка или спустя какое-то время - никаких временных рамок, связанных с обращением за сертификатом на капитал, законодательством не установлено.

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