В Коми жильцов обязали дать доступ в квартиру для ремонта канализации

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В Коми суд обязал жильцов обеспечить доступ в квартиру для проведения ремонта системы водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госжилинспекции

В ведомство обратились жители одной из квартир дома 212 по ул. Карла Маркса в Сыктывкаре. Люди жаловались на подтекание стояка общедомовой системы водоотведения на стыке с квартирой, расположенной этажом выше. Госжилинспекция обязала обслуживающую организацию устранить течь. Но провести работы в указанные сроки не удалось, поскольку жильцы квартиры, расположенной этажом выше, отказались предоставить доступ, мотивируя отказ защитой прав частной собственности.

Обслуживающая организация обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском о возложении на собственников обязанности обеспечить доступ в жилое помещение для обследования общедомовой системы водоотведения и проведения необходимых ремонтных работ. Суд признал правомерность требований обслуживающей организации и обязал жильцов обеспечить доступ. Это решение устоялось в апелляционной и кассационной инстанциях.

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