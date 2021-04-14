Жителя Эжвы оштрафовали за то, что он не пошел в армию

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 22-летнего местного жителя виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для этого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В период осенней призывной кампании 2019 и 2020 годов молодой человек получил повестку. Однако он уклонился от явки в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Уважительных причин для этого у жителя Эжвы не имелось.

Вину в содеянном молодой человек признал в полном объеме и раскаялся. Суд оштрафовал эжвинца на 15 тысяч рублей. Приговор не вступил законную силу.

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