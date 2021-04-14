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Происшествия14 апреля 2021 13:32

Гострудинспекция Коми назвала причину смерти рабочего лесного предприятия

Источник:kp.ru
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В столице Коми расследовали смертельный случай в цехе лесопиления

В столице Коми расследовали смертельный случай в цехе лесопиления

Фото: архив "КП"

Стала известна причина смерти работника лесозаготовительного предприятия Эжвы. Трагедия произошла еще второго апреля. Мужчина потерял сознание прямо на работе и умер на больничной койке.

Инцидентом заинтересовалась региональная Гострудинспекция. По ее данным, работник ООО «СевЛесПил» умер от продолжительной болезни. Нарушений трудовых отношений или техники безопасности не было обнаружено.

- Комиссия установили, что смерть была естественной, причиной стало «общее заболевание», - заявили в пресс-службе инспекции.

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