Гострудинспекция Коми назвала причину смерти рабочего лесного предприятия

В столице Коми расследовали смертельный случай в цехе лесопиления Фото: архив "КП"

Стала известна причина смерти работника лесозаготовительного предприятия Эжвы. Трагедия произошла еще второго апреля. Мужчина потерял сознание прямо на работе и умер на больничной койке.

Инцидентом заинтересовалась региональная Гострудинспекция. По ее данным, работник ООО «СевЛесПил» умер от продолжительной болезни. Нарушений трудовых отношений или техники безопасности не было обнаружено.

- Комиссия установили, что смерть была естественной, причиной стало «общее заболевание», - заявили в пресс-службе инспекции.

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