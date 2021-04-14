Минздрав Коми вернет инвалиду 183 тысячи, потраченные на лекарства

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Министерства здравоохранения Коми обязали вернуть инвалиду 183 тысячи рублей, которые тот потратил на лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Житель Ижемского района, инвалид, страдающий онкологическим заболеванием, своевременно не получил по бесплатному рецепту в аптеке села Ижмы лекарственное средство «Висмодегиб». По этой причине лекарство, включенное в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, инвалид был вынужден приобрести его за свой счет. В соответствии с рекомендациями врача препарат следовало принимать ежедневно на постоянной основе.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с Минздрава в пользу инвалида расходов по самостоятельному приобретению лекарственного препарата. Сыктывкарский городской суд удовлетворил эти требования. В пользу инвалида взыскали 183 тысячи рублей, затраченные на покупку необходимого лекарства. После вступления решения в законную силу прокуратура района проконтролирует его фактическое исполнение.

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