Житель Коми из ревности разослал знакомым обнаженное фото своей девушки

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В Коми житель Ярославской области предстанет перед судом за распространение личных фото и видео своей бывшей девушки из Инты. Среди изображений были и обнаженные фотографии пострадавшей.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что заревновал экс-возлюбленную и хотел досадить ей. Следователи установили, что фото мужчина заполучил еще в то время, когда пара была вместе.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в тайне от сожительницы при помощи приложения сохранил в памяти своего мобильного телефона несколько ее личных фотографий и видеофайлов. Через несколько месяцев после расставания с возлюбленной мужчина, действуя на почве ревности, создал в одной из социальных сетей учетную запись под именем женщины и, пытаясь представить ее в непристойном образе, разместил в профиле фото интимного характера, которое было доступно для просмотра неопределенному кругу лиц, - прокомментировали ход дела в СК по Коми.

Мужчине предъявлено обвинение. В скором будущем состоится суд, который определит дальнейшую судьбу обидчика девушки.

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