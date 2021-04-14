В Сыктывкаре с 1 мая начнется ремонт тротуаров

Устройство пешеходных зон включает в себя замену бордюрных камней и обновление асфальтобетонного покрытия Фото: Архив "КП"

Ремонт тротуаров по улицам Коммунистическая и Димитрова начнётся 1 мая в Сыктывкаре, сообщает городская мэрия.

В настоящий момент посредством электронных аукционов определены подрядчики: тротуары по улице Коммунистической будет ремонтировать ООО «ДорИнвест» (стоимость работ – 24,5 млн рублей), по улице Димитрова – ОА «Коми дорожная компания» (стоимость работ – 14,4 млн рублей).

На улице Коммунистической ремонт тротуара по четной стороне пройдет от ТЦ «Парма» до кольца, по нечетной – от улицы Старовского до Поликлиники №3 (участок от поликлиники до кольца ремонтировался ранее).

Ремонт пешеходной зоны по четной стороне улицы Димитрова пройдет от Воскресенской церкви по Октябрьскому проспекту до пересечения с улицей Старовского. По нечетной стороне – от городского парка им. Мичурина до улицы Гаражной, 1. Еще один участок по нечётной стороне улицы Димитрова будет отремонтирован в районе перекрёстка с улицей Гаражной.

Устройство пешеходных зон включает в себя замену бордюрных камней и обновление асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в рамках обустройства пешеходной зоны на улице Димитрова запланирована установка пяти современных комплексов с освещением на остановках «Улица Димитрова», «Школа искусств» и «Педколледж».

Работы планируется провести с 1 мая по 30 июля 2021 года.

Напомним, всего в этом году в рамках ФКГС запланировано отремонтировать 12 общественных и 11 дворовых территорий.

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