В Коми девушка напала на охранника ФССП: ее будут судить

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Вымском районе 27-летней местную жительницу обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в декабре прошлого года в помещении отделения ФССП Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, фигурантку не пропустили без предварительной записи на прием к судебному приставу. Девушке это не понравилось, и она проявила агрессию в отношении сотрудника службы охраны. Злоумышленница хватала мужчину за форму, сорвала с него маску, ударила ногой, а также расцарапала лицо и шею. Обвиняемая причинила физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков.

Обвиняемая признала вину по предъявленному обвинению и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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