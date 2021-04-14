В Коми прогнозируется резкое ухудшение погоды

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В Коми резко ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на региональный метеоцентр.

По прогнозам синоптиков, на севере республике 15 апреля разбушуется ветер. Его порывы будут достигать 21 м/с, что означает, по шкале Бофорта, жителей Коми ждет штормовой ветер.

Неблагоприятные погодные условия коснутся Воркуты, Инты, Усинска, Печоры, Вуктыла, Усть-Цилемского и Ижемского районов.

МЧС по Коми рекомендует соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

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