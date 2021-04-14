В Ухте арестовали должника по алиментам, который пытался поменять права

Фото: управление ФССП по Коми

В Ухте объявленного в розыск должника по алиментам установили во время попытки поменять права. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 42-летний ухтинец должен двоим дочерям больше полумиллиона рублей. Однако мужчина перечисляет им всего одну-две тысячи, делая это даже не каждый месяц. По месту регистрации в Ухте должник не появлялся, не реагировал на требования о явке, по своей инициативе контакт со взыскателем и приставом не поддерживал, был объявлен исполнительный розыск.

Выяснилось, что должник переехал в Санкт-Петербург, однако нашли его все же в Ухте. Он вернулся из северной столицы и пошел в Госавтоинспекцию поменять права. Через считанные минуты там появился судебный пристав. В итоге мужчину арестовали на 10 суток.

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