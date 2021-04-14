В Вуктыле жители дома получили огромные счета за коммуналку из-за корректировки

В одном из домов Вуктыла выявлены нарушения при начислении корректировок за отопление Фото: Архив "КП"

В одном из домов Вуктыла выявлены нарушения при начислении корректировок за отопление. По данному факту Госжилинспекция провела проверку и выяснила, что жильцы МКД по адресу Комсомольская улица, 29 переплатили за тепло в квартирах.

Необоснованное увеличение размера корректировки в этом доме составило от 600 до 2500 рублей в зависимости от общей площади квартиры, заявили в инспекции.

- В связи с выявленными нарушениями в адрес ООО «Аквасервис» выдано предписание по обязанию в срок до 31 мая привести начисление корректировки за коммунальную услугу по отоплению за 2020 год в соответствие требованиям законодательства, - подытожили в пресс-службе.

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