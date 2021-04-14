Жительница Выльгорта взяла кредит и отдала мошенникам

Фото: архив "КП"

Жительница села Выльгорт Сыктывдинского района взяла кредит и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Собеседники сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Они убедили взять женщину онлайн-кредит, после чего попросили перевести данную сумму, якобы, банку.

Женщина знала о подобных преступлениях из СМИ, однако из-за волнения потеряла бдительность. Она стала переводить деньги на указанный счет, однако в этот момент операцию по перечислению средств заблокировал банк. Позднее сельчанка поняла, что стала жертвой нечестных дельцов и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у двух сыктывкарок почти 48 тысяч (подробнее)