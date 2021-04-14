Все россияне, возвращающиеся из-за границы, должны сдавать тест на коронавирус

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все граждане России, въезжающие в страну любым видом транспорта, должны сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Это правило вступает в силу в четверг, 15 апреля. Теперь россияне еще до возвращения домой должны будут заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а по прибытии в страну — в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и загрузить результат на портал госуслуг.

До получения результатов теста следует соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ранее это было обязательно только для тех, кто возвращался в Россию самолетом.

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