В столице Коми пройдут дни культуры Печоры

16-17 апреля в Сыктывкаре в рамках празднования 100-летнего юбилея Республики Коми пройдут дни культуры муниципального района «Печора».

16 апреля в Доме дружбы народов Республики Коми будет представлено все многообразие национальных культур и диаспор, проживающих в Печоре, их особенности и уникальность. В 17.00 свою работу начнут национальные подворья - украинское, татарское, усть-цилемское, коми, немецкое.

В это же время пройдет выставка, экскурсия «Печорский черинянь», посвященная главному гастрономическому событию республики. Здесь же для всех желающих продет мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству от печорских мастеров и умельцев.

В 18.00 зрителей порадует колоритная концертная программа «Печора – наш общий дом».

17 апреля в Юношеской библиотеке Республики Коми в 12.00 работники Печорской ЦБС приглашают присоединиться к флешбуку «100 книг о Печоре». Гостями мероприятия станут печорские поэты, проживающие в столице Коми.

В этот же день в Театре драмы им. В. Савина в 15.00 пройдет праздничный гала-концерт «Сказ о земле Печорской». С 14.30 все желающие смогут отведать национальный рыбный пирог, посетить выставку картин учащихся Детской школы искусств г. Печора, фотовыставку о Печоре, выставку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

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