Жительница Коми простила вора, укравшего у ее ребенка телефон

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Милосердие не перевесило уже имеющуюся судимость: суд назначил достаточно суровое наказание за украденный телефон, хотя потерпевшая простила вора.

Ребенок потерял телефон в одном из садовых товариществ Сыктывкара. Его нашел ранее судимый товарищ и положил себе в карман, хотя знал, кто его обронил. Полиция и мать ребенка и его расспрашивали об утрате, но вор промолчал. Однако его вычислили.

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме. Он полностью возместил ущерб – 9000 рублей. И женщина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Однако похититель еще не отбыл предыдущее наказание: исправительные работы сроком на 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства.

Поэтому путем частичного сложения наказания ему назначили 1 год 3 месяца ограничения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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