В Коми закрыли еще четыре ледовые переправы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В Республике Коми запрещено пользование еще четырьмя автомобильными ледовыми переправами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Так, в Инте закрыли две ледовые переправы. По одной из них было перебраться через реку Большая Инта, а по другой – через реку Уса. В Воркуте прекращена эксплуатация ледовой переправы через реку Сейда. В Сосногорске теперь не работает ледовая переправа через реку Печора сообщением Нижний Одесс – Нефтепечорск.

На сегодняшний день в Коми уже закрыты 86 ледовых переправ, продолжают функционировать еще 16. Уточняется, что 15 из них автомобильные и еще одна пешеходная. В МЧС призывают жителей и гостей Коми призывают пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами и соблюдать требования безопасности на переправе.

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