В Сыктывкаре до 2028 года расселят жильцов еще одного аварийного дома

Жильцы будут ждать нового дома еще семь лет Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре был признан непригодным для жилья еще один деревянный дом. Об этом сообщает городская мэрия.

Жильцы аварийного здания по улице Катаева, 33а будут расселены до 2028 года, уточнили в пресс-службе администрации. Сообщается, что дом будет снесен ближайшие несколько лет.

- Дом планируется расселить до 2028 года. Гражданам, проживающим в жилых помещениях указанного объекта недвижимости, предложат жилые помещения маневренного фонда, предназначенные для временного проживания, - заключили в мэрии.

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