В Ухте и Удорском районе два человека украли деньги у собутыльниц

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В Ухте и Удорском районе двух человек подозревают в кражах денег с банковских карт своих собутыльниц. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась ухтинка 1993 года рождения. Она рассказала, что в ходе распития алкоголя напитков похитило с ее банковского счета денежные средства – более 1 100 рублей. Правоохранители задержали злоумышленницу. Подозреваемой оказалась знакомая заявительницы – безработная ухтинка 1995 года рождения. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности. Выяснилось, что в тот день после употребления спиртного гостья, имея доступ к телефону потерпевшей, перевела на свой счет деньги и потратила их на алкоголь.

Пострадала от аналогичных действий и жительница Удорского района, 1980 года рождения. Ее знакомый – безработный, 1984 года, также воспользовался удобным моментом при распитии спиртного. Через мобильный телефон женщины он перевел с ее карты на счет своего знакомого 5 400 рублей. Деньги мужчина потратил по своему усмотрению. Ему избрана мера пересечения – обязательство о явке в органы полиции. Возбуждены уголовные дела, получены признательные показания.

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