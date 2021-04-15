В Прилузье судили мужчину, укравшего бутылку водки на глазах у продавца

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Прилузский районный суд признал 38-летнего жителя Объячево виновным в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале мужчина пришел в магазин «Весна». Там злоумышленник открыто, в присутствии продавца, украл бутылку водки. Сотрудница магазина попыталась задержать грабителя, однако тот сумел убежать. Бутылку водки злоумышленник выпил в подъезде дома неподалеку. Вскоре его задержали полицейские. Они установить личность грабителя с помощью записи видеокамеры, установленной в магазине.

Суд приговорил мужчину к трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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