В Сыктывкаре пройдет акция «Красная гвоздика»

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В преддверии Дня Победы в Сыктывкаре стартует акция «Красная гвоздика». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всероссийскую акцию ежегодно проводит фонд «Память поколений». В 2021 году она пройдёт с 27 апреля по 22 июня. В это время каждый россиянин может внести свой вклад в дело помощи ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика» онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях «Почты России» или получая за пожертвование у волонтёров. Средства от реализации значков направляются на оказание помощи ветеранам.

С 2018 года акция проходит при поддержке всероссийского движения «Волонтеры Победы». В 2019 году к акции присоединились «серебряные» добровольцы. В Республике Коми помощь от фонда получили 26 ветеранов и одно учреждение на сумму 5 399 245 рублей.

Присоединяйтесь к акции и поддержите ветеранов боевых действий в знак благодарности и с целью популяризации патриотических ценностей, говорится в сообщении.

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