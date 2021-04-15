Сыктывкар побил температурный рекорд 1990 года

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Сыктывкар поставил новый температурный рекорд в апреле. Об этом сообщила замначальника отдела Коми ЦГМС Ирина Горбатова.

Температура воздуха 14 апреля поднялась до 20,6 тепла. Это на четыре градуса выше, чем рекорд 1990 года. В столице Коми и на юге республики вчера держались летние температуры, характерные для июня. Воздух в отдельных районах прогрелся до 22 градусов тепла. Горбатова, такие всплески тепла бывают, тем более, что на юге республики территория уже хорошо прогревается. Как передает "Комиинформ", на следующей неделе тепло вернется после кратковременного похолодания.

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В последний раз такая температура наблюдалась в 1912 году (подробнее)