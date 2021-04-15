В Коми приостановили деятельность опасного детского садика

Два месяца садик не будет работать, решил суд Фото: Архив "КП"

В Сысольском районе Коми временно прекратил свою работу садик №10. Такое решение принял суд в связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе.

Проверка показала, что сельский детсад абсолютно не пригоден для нахождения там детей. На полустерт полностью линолеум, по стенам и потолку поползли глубокие трещины, а дверь в прачечную разбухла от влажности

- Учитывая, что выявленные нарушения санитарного законодательства представляют потенциальную угрозу здоровью детей и персонала детского сада, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности здания МДОУ «Детский сад № 10» села Визинга, расположенного в деревне Горьковская на срок 60 суток, - заявили в пресс-службе суда.

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