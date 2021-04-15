В Усинске две женщины продавали мигрантам сертификаты

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В Усинске двух местных жительниц признали виновными в организацию незаконного пребывания в России иностранных граждан. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Две женщины из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на изготовление сертификатов о владении русским языком иностранными гражданами. Это позволяло им работать в нашей стране и получать разрешение на временное проживание. За это они получали денежное вознаграждение.

Женщины являлись сотрудниками одной организации, узнали о проведении в Усинске тестирования иностранных граждан. Одна подсудимая прошла дистанционное обучение, по результатам которого получила удостоверение тестера. Для привлечения клиентов они распространили по Усинску рекламные листовки, в которых были указаны их номера телефонов. Тем самым, с их помощью тестирование прошли более 30 иностранных граждан, которые в свою очередь предоставляли их в органы внутренней миграции, где и получали право пребывать на территории России.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил каждую фигурантку к двум годам лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Приговор суда в законную силу не вступил.

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