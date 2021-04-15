В Коми на четыре миллионера стало больше

Общая сумма выигрышей превысила 10 млн рублей Фото: архив "КП"

Четыре счастливчика из Коми стали миллионерами, купив лотерейные билеты на почте. В I квартале текущего жители региона приобрели 83 713 счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей превысила 10 млн рублей.

Список самых удачливых регионов возглавила Москва: с легкой руки сотрудников почты здесь появились 17 лотерейных миллионеров. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (16 миллионеров), Московская и Свердловская области (10 и 9), Краснодарский край (8).

Если говорить о крупных выигрышах, то пока в 2021 году на почте больше всего повезло жителю Тамбовской области. Он выиграл 3 млн рублей в государственной лотерее «6 из 36».

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