В университетах Коми станет больше бюджетных мест

В Коми появилось 50 дополнительных бюджетных мест Фото: архив "КП"

В Коми в высших учебных заведениях предусмотрены 2 565 бюджетных мест. Об этом сообщает Минобр республики.

В ведомстве уточнили, что за год количество мест увеличилось. В 2020-2021 учебном году их количество было 2 515.

Отмечается, что для абитуриентов предусмотрено 2 109 мест в бакалавриате, 318 - магистратуре, 133 - специалитете, пять мест в аспирантуре.

Вся информация об образовательных организациях высшего образования, расположенных в Коми, размещена на сайте Справочник абитуриента.

Напомним, работает номер информационного сопровождения по вопросам проведения приёмной кампании в вузы и ссузы для абитуриентов и их родителей (Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми) (8212) 301-660 (добавочный 352), звонки принимаются в будние дни, с 8:45 до 18:00 (с перерывом 13:00-14:00).

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