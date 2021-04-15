В Сыктывкаре 10-летний мальчик устроил крупный пожар

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В среду, 14 апреля, в сыктывкарском поселке Краснозатонский 10-летний мальчик устроил крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В 14.41 на одной из улиц Краснозатонского загорелся сарай. На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что к пожару причастен 10-летний мальчик, ранее не состоявший на учете в ПДН. Во время прогулки школьник залез на крышу одного из сараев и поджег бумагу. Ее тлеющий фрагмент стал причиной возгорания. В результате загорелось несколько построек, а затем пламя перекинулось на двухэтажный 8-квартирный жилой дом. Пожар потушили, жильцы эвакуировались и не пострадали.

Пламя уничтожило хозяйственные постройки, принадлежащие двум местным жителям. Предварительная сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. В возбуждении уголовного дела в отношении ребенка отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Материалы направят в КПДН, администрацию Сыктывкара для принятия мер общественного воздействия в отношении несовершеннолетнего и его законных представителей. Решается вопрос о постановке школьника на профилактический учет в ПДН.

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