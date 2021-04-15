Гран-при конкурса «Поющее детство» завоевала восьмиклассница Гимназии искусств при главе Коми

Всем Лауреатам конкурса будут вручены памятные кубки и дипломы. Фото: Елена СЕРГЕЕВА

В Сыктывкаре состоялся VI Открытый городской дистанционный конкурс академических хоров, вокальных ансамблей и солистов, приуроченный к 100-летию региона. В творческом состязании приняли участие коллективы и солисты, 505 ребят, из которых 455 человек выступили в составе 31 коллектива и 50 человек продемонстрировали свой талант сольно.

География конкурса широка: Сыктывкар, Воркута, Печора, Сосногорск, Инта, Ижма, Емва, Объячево, Корткерос, Выльгорт, Мирный, Вычегодский и другие населённые пункты.

ПОБЕДИТЕЛИ

Гран-при конкурса удостоена Ксения Попова из Гимназии искусств при Главе Республики Коми (преподаватель Ульнырова Ольга Витальевна).

Лауреатами I степени в категории «Хоровые коллективы» стали Образцовый детский хоровой коллектив младший хор «Кантилена» г. Емва, Образцовый детский коллектив «Хоровая капелла Гимназии искусств при Главе Республики Коми», хор «Гармония» из посёлка Вычегодский, концертный хор Хоровой капеллы мальчиков Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы».

Звания Лауреата I степени в категории «Вокальные ансамбли» удостоен Вокальный ансамбль «Серебряный родничок» из посёлка Вычегодский.

Лауреатами I степени в категории «Солисты» стали Сабина Епифанова (Детская школа искусств г.Емва), Елизавета Ергакова (Эжвинская детская музыкальная школа), Екатерина Кувшинова (Котласская школа искусств №7 «Гамма» посёлка Вычегодский), Диана Алексеева (Сыктывкарская детская музыкальная – хоровая школа).

Всем Лауреатам конкурса будут вручены памятные кубки и дипломы, лауреаты I степени получат денежный приз.

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