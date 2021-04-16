В Коми за неделю выросли цены на картофель, яйца и сосиски

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В Коми за минувшую неделю существенно подросли в цене куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба Комистата. По данным ведомства, рост составил 2,2%.

Также подорожали сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания, молоко стерилизованное и куриное мясо. По данным аналитиков, цены выросли на 0,7%.

Но больше всего подорожал картофель. За неделю ценник взлетел на 5,1%.

Однако на овощных прилавках можно найти и подешевевшие овощи. Например, помидоры упали в цене на 2,6%, яблоки - на 2,4%, капуста белокочанная - на 1%.

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