В Коми закрыли еще семь ледовых переправ

Фото: администрация Сыктывкара

В Коми запрещено пользование еще семи автомобильными ледовыми переправами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Инте закрыты две ледовые переправы. По обеим можно было проехать через реку Черная. В Печоре прекращена эксплуатация ледовой переправы через реку Лыжа в месте пересечения технологического проезда вдоль нефтепровода Ю. Лыжа - Ю. Тереховей.

В Ижемском районе прекращена эксплуатация ледовой переправы через реку Печора. Еще три ледовые переправы закрыли в Усть-Цилемском районе. По одной из них можно было перебраться через реку Цильма, по двум – через реку Печора.

Таким образом, на сегодняшний день в Коми уже закрыты 93 ледовые переправы, продолжают функционировать еще девять ледовых переправ. В МЧС уточнили, что восемь из них автомобильные и еще одна пешеходная.

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