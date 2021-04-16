В Коми 18-летняя и 15-летняя девочки украли с карты 70 тысяч

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Куломском районе 18-летнюю местную жительницу и ее 15-летнюю подругу обвиняют в краже 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В январе злоумышленницы, используя свой мобильный телефон с установленным приложением, перевели с банковских карт, принадлежащих матери 15-летней обвиняемой, на свой банковский счет около 70 тысяч рублей. Эти деньги они потратили на покупку сигарет, алкоголя и других товаров, а также трехдневное проживание в Сыктывкаре.

Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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