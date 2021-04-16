В Воркуте Chevrolet Lacetti врезался в тепловоз

Фото: пресс-служба Северо-Западного РПСО
В четверг, 15 апреля, в Воркуте Chevrolet Lacetti столкнулся с тепловозом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного РПСО.
Воркутинский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России выезжал на ликвидацию последствий ДТП. На железнодорожном переезде в районе Речной улицы водитель Chevrolet Lacetti выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. От медицинской помощи водитель отказался.
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